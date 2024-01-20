"Мой район. Новости": новый корпус больницы святого Владимира откроется в 2025 году

В 2025 году в районе Сокольники появится многопрофильный комплекс. Там строят дополнительный корпус детской городской клинической больницы святого Владимира.

В этом здании будет шесть надземных и два подземных этажа, что значительно увеличит мощность медицинского учреждения. По состоянию на январь 2024 года, на месте будущего корпуса уже возвели монолитный каркас и стены.

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