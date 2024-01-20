20 января, 13:00Город
"Мой район. Новости": новый корпус больницы святого Владимира откроется в 2025 году
В 2025 году в районе Сокольники появится многопрофильный комплекс. Там строят дополнительный корпус детской городской клинической больницы святого Владимира.
В этом здании будет шесть надземных и два подземных этажа, что значительно увеличит мощность медицинского учреждения. По состоянию на январь 2024 года, на месте будущего корпуса уже возвели монолитный каркас и стены.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".
Программа: Мой район. Новости