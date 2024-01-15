15 января, 17:45Программы
"Мой район. Новости": дублер Боровского шоссе построили в Москве
В Москве построили дублер Боровского шоссе. Движение по данной магистрали откроют в 2024 году, сообщил Сергей Собянин.
Дорога соединит поселение Внуковское с районом Ново-Переделкино. Дублер разгрузит крупные столичные дороги, в том числе Боровское шоссе, и улучшит транспортную доступность станции "Новопеределкино" Солнцевской линии метро. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".
Программа: Мой район. Новости