"Киноулица": Светлана Дружинина

В формате "уличных посиделок" ведущий программы Валентин Смирнитский поговорил с режиссером Светланой Дружининой о популярном фильме "Гардемарины, вперед!".

Они обсудили те улицы Москвы, на которых снималась эта картина: дворец Юсуповых, усадьба "Кусково", Музей-заповедник "Коломенское", Крутицкое подворье. А помог им в этом известный москвовед Михаил Жебрак. Он объяснил, чем интересны и знамениты эти места, и как они изменились сегодня. Подробнее – в программе "Киноулица".