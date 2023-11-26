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26 ноября, 12:15

Культура

"Киноулица": Светлана Дружинина

"Киноулица": Светлана Дружинина

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В формате "уличных посиделок" ведущий программы Валентин Смирнитский поговорил с режиссером Светланой Дружининой о популярном фильме "Гардемарины, вперед!".

Они обсудили те улицы Москвы, на которых снималась эта картина: дворец Юсуповых, усадьба "Кусково", Музей-заповедник "Коломенское", Крутицкое подворье. А помог им в этом известный москвовед Михаил Жебрак. Он объяснил, чем интересны и знамениты эти места, и как они изменились сегодня. Подробнее – в программе "Киноулица".

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