"Жизнь в большом городе": ветеринарная Москва

В субботу, 2 сентября, в Екатерининском парке пройдет праздник для владельцев домашних животных. Его организует столичный Комитет ветеринарии.

На площадке будут работать мобильные ветклиники. А 31 августа у российских ветеринаров профессиональный праздник.

Где и как в столице лечат домашних питомцев? Какие препараты для животных производят в Москве? Как в этой сфере работает программа импортозамещения?

Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".