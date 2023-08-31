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31 августа, 19:00

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"Жизнь в большом городе": ветеринарная Москва

"Жизнь в большом городе": ветеринарная Москва

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В субботу, 2 сентября, в Екатерининском парке пройдет праздник для владельцев домашних животных. Его организует столичный Комитет ветеринарии.

На площадке будут работать мобильные ветклиники. А 31 августа у российских ветеринаров профессиональный праздник.

Где и как в столице лечат домашних питомцев? Какие препараты для животных производят в Москве? Как в этой сфере работает программа импортозамещения?

Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".

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Программа: Жизнь в большом городе
городвидеоАлина Гилева
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