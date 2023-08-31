Собянин открыл Дворец пионеров на Воробьевых горах после масштабной реставрации

Во Дворце пионеров на Воробьевых горах завершена масштабная реставрация. Сергей Собянин осмотрел результаты комплексных работ и отметил, что специалисты провели огромную работу за 8 месяцев.

Реставрация Дворца пионеров стартовала в январе. Архитектурный ансамбль на улице Косыгина был возведен на рубеже 50-х и 60-х годов. Комплекс включает в себя планетарий, обсерваторию, концертный, выставочный залы, театральный блок, и везде были проведены ремонтные и восстановительные работы.

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