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31 августа, 14:45

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Собянин открыл Дворец пионеров на Воробьевых горах после масштабной реставрации

Собянин открыл Дворец пионеров на Воробьевых горах после масштабной реставрации

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Во Дворце пионеров на Воробьевых горах завершена масштабная реставрация. Сергей Собянин осмотрел результаты комплексных работ и отметил, что специалисты провели огромную работу за 8 месяцев.

Реставрация Дворца пионеров стартовала в январе. Архитектурный ансамбль на улице Косыгина был возведен на рубеже 50-х и 60-х годов. Комплекс включает в себя планетарий, обсерваторию, концертный, выставочный залы, театральный блок, и везде были проведены ремонтные и восстановительные работы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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