В Москве создан экспертный совет по сохранению и развитию "Лосиного острова"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве приступил к работе научно-экспертный совет по вопросам сохранения и развития национального парка "Лосиный остров". Об этом сообщает департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

В коллегиальный орган вошли ведущие специалисты РФ по флоре и фауне, а также экологи. Москва совместно с учеными поспособствует сохранению популяции животных и растений на территории парка. Научно-экспертный совет также примет участие в разработке просветительских проектов для широкой аудитории.

Сопредседателями коллегиального органа стали профессор, директор Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН Наталья Лукина и директор Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН профессор Сергей Найденко.

Также в совет вошли:



старший научный сотрудник лаборатории биогеографии Института географии РАН, ответственный редактор Красной книги города Москвы Николай Соболев;

представители институтов РАН;

представители различных образовательных и научных учреждений;

руководители экологических общественных организаций.

Совет займется оценкой численности фауны и разработкой рекомендаций по поддержанию комфортной среды для обитателей "Лосиного острова". Кроме того, ученые будут разрабатывать предложения по сохранению уникальной флоры и защите биоразнообразия этой природной территории.

Представители коллегиального органа окажут консультативную поддержку органам власти в принятии управленческих решений. Среди предложений, которые планируется внести, – создание инновационных систем мониторинга популяции лосей с использованием технологий GPS и искусственного интеллекта.

В ведомстве отметили, что у Москвы есть необходимые ресурсы для поддержания национального парка в благополучном состоянии. Профильные органы исполнительной власти проведут вместе с учеными мероприятия по охране "Лосиного острова".

Глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Юлия Урожаева рассказала, что научно-экспертный совет предложит современные решения для сохранения биоразнообразия, составит долгосрочный план по защите флоры и фауны национального парка.

Ранее стало известно, что в Москве состоится первый летний эколого-спортивный фестиваль "На лугу". Он пройдет на территории музея-заповедника "Царицыно" 25 и 26 мая. Для гостей подготовили научные и творческие мастерские, биостанции, а также образовательные прогулки с учеными по парку.