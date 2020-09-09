"Жизнь в большом городе": бытовое наследие изоляции

Коронавирус изменил привычки людей и добавил новые. За месяцы, проведенные дома, многие нашли новое хобби и начали осваивать новые профессии.

Сервис "Работа.ру" провел опрос. Оказалось, новые увлечения появились у 18% россиян. Большинство смотрели фильмы, остальные занимались спортом и увлеклись играми.

А многие ушли в онлайн за покупками с первых дней режима самоизоляции. По данным Ozon, с конца марта продажи товаров для ремонта выросли почти на 300%. Подробнее – в программе "Жизнь в большом городе".