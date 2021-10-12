"Wow эффект": Джастин Бибер несколько часов учил фейкового Тома Круза играть на гитаре

Джастин Бибер несколько часов учил ненастоящего Тома Круза игре на гитаре. Все началось с ролика из TikTok, где актер якобы поет и играет. Бибера видео раззадорило и он решил провести мастер-класс для звездного коллеги – выложил несколько сторис с видео-уроками и отметил на них Круза. Но позлорадствовать у певца не вышло.

Оказалось, что видео было создано с помощью искусственного интеллекта. Роль Тома там исполняет другой актер, на лицо которого нанесли сверхреалистичную маску, созданную с помощью нейросети. В какой-то момент Джастин понял, что обознался, но написал, что все это по-прежнему уморительно. Самые интересные кадры – в программе "Wow эффект".