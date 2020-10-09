"Сеть": Крис Хемсворт вернул в дикую природу Австралии тасманийских дьяволов

Актер Крис Хемсворт вместе с женой моделью Эльзой Патаки поучаствовали в возвращении тасманийских дьяволов в Австралию.

Видео акции с вирусной скоростью распространилось в интернете. Самые интересные кадры – в программе "Сеть".