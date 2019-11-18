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Общество

18 ноября 2019, 19:00

"Сеть": в Голливуде планируют снять фильм с Николасом Кейджем в роли Николаса Кейджа

общество видео Дарья Ермакова

В Голливуде планируют снять фильм о Николасе Кейдже. И на главную роль рассматривают самого Николаса Кейджа. Фильм еще даже не согласовали, но Сеть такой выбор уже устроил.

Рабочее название картины "Невыносимый вес огромного таланта". Сценарий типично голливудский. Мексиканские наркобароны, спецоперация ЦРУ и Кейдж, карьера которого идет под откос. В Twitter с десяток мемов на эту тему. Не потроллил актера только ленивый: "К этой роли он явно готовился всю жизнь", "Если Николас Кейдж это не сделает, то тогда зачем вообще нужно кино?".

Многие вообще усомнились в этой кандидатуре на главную роль. Учитывая, что все последние картины Кейджа провалились в прокате. Самые интересные и забавные кадры – в программе "Сеть".

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