"Москва сегодня": как в столице борются с непогодой

Синоптики прогнозируют похолодание и метель в столице, поэтому 60 тысяч сотрудников коммунальных служб с помощью 10 тысяч единиц техники пытаются успеть убрать предыдущие осадки до очередного снегопада. За уборку дорог в городе отвечает ГБУ "Автомобильные дороги". Управление занесено в книгу рекордов Европы как самая крупная организация по обслуживанию дорог.
На балансе у ГБУ более 600 улиц, в том числе и дороги ТиНАО. Специалисты избавляют водителей от трудностей на дорогах, которые могут возникнуть из-за снеговых уплотнений, наката и гололедицы, а также следят за тем, чтобы дорожные покрытия оставались в исправном состоянии.
В первую очередь внимание уделяется транспортно-пересадочным узлам, полосам движения общественного транспорта, остановкам, пешеходным зонам. По регламенту снег там должны убирать в течение часа после окончания снегопада. Но и утилизировать его нужно правильно, для этого в городе работают снегоплавильные пункты. Там снег проходит биологический цикл очистки, после чего чистая вода попадает в водоемы.
Москва переживает в этом году настоящую зиму, что накладывает определенную ответственность на коммунальщиков и энергетиков. В мороз они повышают температуру воды до таких значений, чтобы она сильно не остыла, пока идет по коммуникациям в дома жителей столицы. Рассчитывают так, чтобы в квартирах оставалось примерно 23 градуса независимо от того, что происходит за окном. Об этом – в программе "Москва сегодня".
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