Собянин: 1 млн кв метров жилья по программе реновации построен в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Первый миллион квадратных метров жилья построен по программе реновации в Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра переданного под заселение дома в проезде Дежнева в районе Южное Медведково.

"Южное Медведково – район, в котором мало домов на расселение, около десятка, наверное. И по всем стартовые площадки подобраны. Все, кто вошел в программу, я думаю, в течение пяти лет переедут. Три дома уже построены. В Южном Медведкове программа закончится быстро и, я надеюсь, качественно. В целом по городу, должен сказать, что первый один миллион квадратных метров по программе реновации построен. Первая такая победа", – заявил Собянин.

Он напомнил, что в июне 2018 года в районе началось заселение в два дома по адресам проезд Дежнева, дом 26, и улица Полярная, дом 1, корпус 2, а в прошлом году было завершено строительство 14-этажного жилого здания по адресу проезд Дежнева, дом 8. Заселение в него началось в конце декабря. В новый дом переезжают 147 жителей соседнего дома.

Всего в Южном Медведкове в программу реновации включены 10 домов, в которые переедут более двух тысяч жителей. Для новых домов подобраны 11 стартовых площадок общей площадью 94,5 тысячи квадратных метров жилья.

Вместе со строительством домов, новой детской поликлиники и детского сада в районе были также приведены в порядок общественное пространство на проезде Дежнева, берег реки Яузы, а также специалисты завершили строительство ряда дорожных объектов, сообщил префект СВАО Алексей Беляев.

"Ведется строительство детского сада. У нас появился новый жилой комплекс на месте бывшего кирпичного завода. Сейчас там достаточно большая жилая застройка. Вместе с этим рассматривается развитие транспортной структуры", – добавил Беляев.

Также он сообщил, что в текущем году завершатся работы по модернизации детской поликлиники на 325 посещений в смену. В свою очередь, мэр указал, что район требует развития школьных дворовых территорий. Беляев заверил, что в Южном Медведкове будет создано новое общественное пространство.

"Школьные территории возле шести образовательных зданий объединят, обустроят, и они будут открыты как для пользования школьников, так и для жителей. Ключевым элементом будет школьный стадион, которым все будут пользоваться", – добавил префект.

Он уточнил, что в текущем году будет также благоустроен пруд в Ясном проезде, завершится реконструкция музыкальной школы имени Пономарева и будет разработана концепция развития кинотеатра "Полярный".

