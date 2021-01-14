Снежные заносы и гололедица образовались на дорогах Москвы

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Сильный снегопад стал причиной образования снежных заносов и гололедицы на дорогах Москвы. Об этом сообщает департамент транспорта столицы.
В ведомстве призвали тех, кто выезжает в город на машине, быть внимательными за рулем.
"Просим водителей во время движения соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров, не отвлекаться на гаджеты", – пишет Дептранс в своем Telegram-канале.
В ведомстве также попросили москвичей по возможности пересесть на общественный транспорт. Это необходимо для того, чтобы коммунальные службы смогли быстрее справиться с последствиями непогоды.
Ранее в ГИБДД призвали столичных водителей к осторожности из-за усиления ветра и гололедицы. Аналогичную рекомендацию выдали в ЦОДД.
В столице установилась неблагоприятная погода. Метеорологи предупредили, что в ночь на четверг и днем в городе может выпасть до 9 миллиметров осадков. Это более 20% месячной нормы.
В Гидрометцентре жителям Европейской России пообещали погодный букет неприятностей. В регионах в ближайшие дни ожидаются снегопады, сильный ветер, аномальный холод, налипание снега, метели и снежные заносы.
За сутки в Москве может выпасть до 10 см снега
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