Пригородный вокзал Баковка открыли на МЦД-1

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Новый пригородный вокзал Баковка был открыт на первом маршруте Московских центральных диаметров. Об этом заявил Сергей Собянин на странице в соцсети "ВКонтакте".
Платформу построили с навесом.
"Новый подземный пассажирский терминал по просьбе местных жителей построили ближе к многоквартирному кварталу. Путь до станции для них стал короче и доступнее", – говорится в публикации мэра Москвы.
Как отметил Собянин, жители ближайших к Баковке кварталов теперь смогут пересесть с машин на поезда. Таким образом, можно будет сэкономить на дороге в Москву до 40–50 минут, подчеркнул градоначальник.
"А добраться до вокзала Славянский бульвар, чтобы пересесть на Мосметро, не выходя на улицу, (можно) всего за 20 минут", – отметил мэр.
Ранее глава города рассказал об обновлении московского транспорта в 2021 году. Сергей Собянин напомнил, что автобусный парк в настоящий момент обновлен на 100%.