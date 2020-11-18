"Москва сегодня": 12 остановочных пунктов открыли на МЦД с начала года

В 2020 году в эксплуатацию ввели 12 остановочных пунктов на МЦД. Еще три планируется открыть до конца года. В частности, обещают открыть обновленную станцию в Подольске. Там приводят в порядок привокзальную площадь.

МЦД открыли в конце ноября прошлого года. Пассажирам доступны МЦД-1 и МЦД-2. На них можно проехать от Одинцова до Лобни и из Нахабина в Подольск. Электрички проезжают город насквозь с остановками в разных районах. Со станций МЦД можно пересесть на метро и МЦК. Бесплатной пересадкой пользуются почти 75 процентов пассажиров, оплачивающих проезд картой "Тройка".

Еще три перспективных диаметра, которые в ближайшие несколько лет планируется запустить, соединят Раменское с Зеленоградом, Апрелевку с Железнодорожным и Пушкино с городом Домодедово.

Также на шести станциях идут работы по реконструкции. Это Тимирязевская, Баковка, Одинцово (второй этап) и Лобня на МЦД-1, Каланчевская и Подольск на МЦД-2.

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