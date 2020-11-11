"Москва сегодня": Собянин выразил надежду на скорую стабилизацию ситуации с COVID-19

11 ноября, 19:30
Сергей Собянин заявил, что следующие решения по коронавирусу могут быть приняты через 2–3 недели. Мэр выразил надежду, что через это время стабилизируется ситуация.
"Исходя из ситуации, которую мы получим через 2–3 недели, будем дальше принимать какие-то решения. Но они должны минимально касаться ограничений экономики и бизнеса, насколько это возможно", – сказал Собянин, выступая на форуме "Сильные идеи для нового времени".
Нынешний период, по словам мэра Москвы, отличается от ситуации, которая наблюдалась весной. Речь идет в первую очередь о готовности города к пандемии коронавируса.
"За прошедший период времени мы развернули порядка восьми тысяч дополнительных госпитальных мест, научились четко и технологически выверено выстраивать работу всех звеньев системы здравоохранения. Поэтому тот масштаб пандемии, который мы видели весной, для нас был критический и мы вынуждены были объявлять локаут. Сегодня практически с этим же уровнем заболеваемости мы справляемся без глобальных ограничений", – отметил Собянин.
Ранее Москва усилила ограничения из-за роста числа заболевших COVID-19. Действовать они будут с 13 ноября до 15 января 2021 года.
В частности, в заведениях общественного питания, а также в ночных клубах и других развлекательных заведениях запрещено обслуживание посетителей с 23:00 до 6:00.
Кроме того, максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах не должно превышать 25% общей вместимости зала.
Проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий с участием зрителей разрешается только при условии согласования с департаментом спорта и Роспотребнадзором.
Временно приостанавливается проведение культурных, выставочных, просветительских, досуговых, развлекательных, зрелищных и аналогичных мероприятий с участием зрителей, а также работа детских лагерей дневного пребывания, детских развлекательных центров, детских комнат в ТРЦ. Об этом – в программе "Москва сегодня".
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