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Мэр Москвы

16 сентября, 19:15

"Москва сегодня": Собянин рассказал о реализации проекта развития "Большого Сити"

мэр Москвы Сергей Собянин город видео Анна Белоглазкина

Сергей Собянин посетил Московский международный деловой центр "Москва-Сити" и рассказал о реализации проекта развития "Большого Сити".

В "Москва-Сити" работают более 80 тысяч человек. Там открыты 1,5 тысячи офисов малого и среднего бизнеса, торговый центр, кафе и рестораны, 35 салонов красоты, 16 фитнес-клубов, кинотеатр и развлекательные центры.

За последние десять лет в "Москва-Сити" построили больше трех миллионов квадратных метров недвижимости. Сейчас там постоянно живут около 10 тысяч человек.

Комплекс продолжает развиваться и расширяться. Территорию "Большого Сити" превращают в крупнейший транспортно-пересадочный узел Москвы. Через четыре года там будет проходить МЦД-4.

Также в районе делового центра строят новую вылетную магистраль – Северный дублер Кутузовского проспекта. А на пересечении с Шелепихинской набережной и ТТК возведут многоуровневую транспортную развязку.

Кроме того, запланировано и создание причала "Москва-Сити", где будут останавливаться речные трамваи, идущие от парка "Фили" до Киевского вокзала.

В ближайшие годы в деловом центре планируют построить еще пять объектов. Это башни, многофункциональные центры и концертный зал. Подробнее – в программе "Москва сегодня".

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