"Москва сегодня": Собянин заявил о создании производства трамваев в столице

11 ноября 2019, 19:15
В Москве построят центр по разработке инновационного электрического транспорта. Об этом рассказал Сергей Собянин. Соглашение уже подписано между правительством Москвы и компанией "Трансмашхолдинг".
В столице используются современные и комфортные для граждан трамваи. За счет этого, отметил мэр, выросло и количество пассажиров, пользующихся этим видом транспорта.
Трамвай нового поколения "Витязь-Москва" курсирует по 15 городским маршрутам, и каждый перевозит более 660 тысяч пассажиров.
"Витязь-Москва" ходит бесшумно и вмещает до 260 человек. Трамваи имеют низкие полы, поэтому пассажирам с ограниченными возможностями удобнее совершать посадку и высадку. Также благодаря большому количеству дверей время посадки и высадки пассажиров сократилось на 40%.
Современные вагоны "Витязь-Москва" оснащены камерами видеонаблюдения, системой климат-контроля, USB-разъемами для зарядки смартфонов и других гаджетов.
Срок эксплуатации современных трамваев – 30 лет, это в два раза больше, чем у традиционных моделей. Парк уже обновили на 70%, а в ближайшие три-четыре года планируют полностью избавиться от старых и неудобных вагонов.
Еще один электрический транспорт появился в столице – электробусы. Они беспроводные и экологичные. Первый электробус вышел на маршрут в сентябре 2018 года. Но вот уже спустя год на линиях таких машин стало 300, и их продолжают закупать. В ближайшие четыре года планируют поставить на маршруты еще больше двух тысяч электробусов. Примерно столько же автобусов закупят до 2023 года. Об этом – в программе "Москва сегодня".
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: