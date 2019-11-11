"Москва сегодня": Собянин заявил о создании производства трамваев в столице

В Москве построят центр по разработке инновационного электрического транспорта. Об этом рассказал Сергей Собянин. Соглашение уже подписано между правительством Москвы и компанией "Трансмашхолдинг".

В столице используются современные и комфортные для граждан трамваи. За счет этого, отметил мэр, выросло и количество пассажиров, пользующихся этим видом транспорта.

Трамвай нового поколения "Витязь-Москва" курсирует по 15 городским маршрутам, и каждый перевозит более 660 тысяч пассажиров.

"Витязь-Москва" ходит бесшумно и вмещает до 260 человек. Трамваи имеют низкие полы, поэтому пассажирам с ограниченными возможностями удобнее совершать посадку и высадку. Также благодаря большому количеству дверей время посадки и высадки пассажиров сократилось на 40%.

Современные вагоны "Витязь-Москва" оснащены камерами видеонаблюдения, системой климат-контроля, USB-разъемами для зарядки смартфонов и других гаджетов.

Срок эксплуатации современных трамваев – 30 лет, это в два раза больше, чем у традиционных моделей. Парк уже обновили на 70%, а в ближайшие три-четыре года планируют полностью избавиться от старых и неудобных вагонов.

Еще один электрический транспорт появился в столице – электробусы. Они беспроводные и экологичные. Первый электробус вышел на маршрут в сентябре 2018 года. Но вот уже спустя год на линиях таких машин стало 300, и их продолжают закупать. В ближайшие четыре года планируют поставить на маршруты еще больше двух тысяч электробусов. Примерно столько же автобусов закупят до 2023 года. Об этом – в программе "Москва сегодня".