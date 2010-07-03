Пожар в торговых рядах в Петушках ликвидирован

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Крупный пожар, который произошел в торговых рядах в городе Петушки Владимирской области, ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

"Объявлена ликвидация пожара в торговых рядах", – сказал собеседник агентства.

Ранее было объявлено, что пожар локализовали на площади 1,5 тысячи квадратных метров. К тушению пожара были привлечены 60 человек и 22 единицы техники. В экстренных службах региона сообщили, что из двухэтажного здания площадью 60 на 30 квадратных метров эвакуированы 15 человек.

Двухэтажное здание расположено на улице Вокзальной.



Локализован пожар в торговых рядах в Петушках

Утром в пятницу, 1 ноября, кровля на площади 300 квадратных метров обрушилась в результате пожара в здании автосервиса в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел в одноэтажном строении на улице Салова во Фрунзенском районе.

