Пожар в ангаре в Чехове ликвидирован

Пожар на складе с древесиной в Подмосковье ликвидирован

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в ангаре с древесиной в городском округе Чехов. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

Пожар начался около 8:40 утра в металлическом ангаре с древесиной в промышленной зоне на улице Комсомольской. Пожару был присвоен второй номер сложности из пяти. Огонь распространился на площади 1,7 тысячи квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет.

По данным МЧС, к ликвидации пожара привлекались почти 50 человек и 13 единиц техники.

Утром в пятницу, 1 ноября, кровля на площади 300 квадратных метров обрушилась в результате пожара в здании автосервиса в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел в одноэтажном строении на улице Салова во Фрунзенском районе.

