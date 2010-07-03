Ликвидировано открытое горение на складе с древесиной в Подмосковье

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Пожарные ликвидировали открытое горение в ангаре с древесиной в городском округе Чехов. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

"В 11:14 ликвидировано открытое горение на площади 1,7 тысячи квадратных метров в ангаре на улице Комсомольской в Чехове. Информации о погибших и пострадавших не поступало", – сообщили в ведомстве.

К ликвидации ЧП были привлечены 50 человек и 12 единиц техники.

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