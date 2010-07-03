Два человека пострадали из-за прорыва теплосети на заводе "Балтика"

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Взрыв произошел на заводе пивоваренной компании "Балтика" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на очевидцев.

В МЧС уточнили, что в районе завода произошел прорыв паропровода ГУБ "ТЭК СПб". Два человека получили незначительные травмы.

В результате инцидента работа предприятия не приостанавливалась. Организован оперативный штаб по устранению последствий прорыва.

Ранее в промышленной зоне Петербурга произошел пожар на площади 3,9 тысячи квадратных метров. На территории складского комплекса загорелся одноэтажный металлический ангар с пластиковыми изделиями.