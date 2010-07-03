Пожар на складе в Петербурге локализовали

Фото: ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

Пожарным локализовали возгорание в промышленной зоне Петербурга, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу.

ЧП произошло в Колпинском районе, в поселке Петро-Славянка по адресу: улица Софийская, дом 96, литер АХ. На территории складского комплекса загорелся одноэтажный металлический ангар с пластиковыми изделиями, обрушилась кровля.

Сначала пожару присвоили ранг сложности № 2, затем повысили его до третьего. Его площадь составила 3,9 тысячи квадратных метров. Данных о пострадавших нет.