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Экономика

16:00

"Торги Москвы": городские торги по участкам под ИЖС

экономика город видео Денис Елаховский

Низкие начальные цены на городские участки под ИЖС вовсе не гарантия того, что земля достанется инвесторам за копейки. Итоговые цены зависят от количества участников аукционов. А их в последние годы становится все больше.

Сейчас на аукционы по аренде участка под ИЖС приходит в среднем по 10 претендентов. Это в пять раз больше, чем в 2019 году. А в торгах по продаже земли под строительство своего дома обычно участвуют три потенциальных покупателя.

О том, насколько выгодные варианты предлагает город, где именно они расположены и какие преимущества дает покупка или аренда участка под ИЖС у города, – в программе "Торги Москвы".

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Программа: Торги Москвы

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