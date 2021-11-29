"Специальный репортаж": "цена в квадрате"

Еще не закончился год, а в Москве уже перевыполнен план по строительству. С января возведено около 12 миллионов квадратных метров недвижимости. Казалось бы, цены на квартиры должны падать. В любом другом городе – да, но только не в Москве.

Специальный корреспондент Кристина Пастушкова выяснила, на сколько квартиры подорожали только за последний год, нашла самое бюджетное жилье, в котором не очень хочется задерживаться, и задалась главным вопросом: когда уже стоимость квадратного метра снизится до адекватной суммы.