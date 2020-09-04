"Специальный репортаж": "новые правила школы"

В Минпросвещения обещали разобраться с очередями в школах. В ряде регионов появились видео, на которых толпы учеников и родителей собираются у дверей, потому что у каждого ребенка нужно измерить температуру.

Однако, как сообщают в столичном департаменте образования, в Москве подобных проблем не возникло. В учебных заведениях открыли дополнительные входы и получили бесконтактные градусники.

С чем еще пришлось столкнуться ученикам и педагогам за первую неделю учебного года? Об этом – в программе "Специальный репортаж".