Во "ВКонтакте" появилась новая функция

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В социальной сети "ВКонтакте" появилось новое мини-приложение "Чеклисты", сообщила пресс-служба компании.

Новая функция позволит пользователям фиксировать свои достижения в различных областях. Например, при чтении, питании или отказе от вредных привычек

Нововведение VK Mini Apps доступно внутри самого приложения соцсети. Открыв его, можно сформировать цель с необходимыми пометками в календаре. Кроме этого, успехами из "Чеклистов" можно будет делиться в постах или историях. Там же доступна функция уведомлений.

Ранее сообщалось, что в работе социальной сети Twitter произошел сбой. Чаще всего на неполадки жаловались пользователи из США, Японии, Великобритании, на Филиппинах и в Чили.