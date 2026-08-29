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Новости

29 августа, 17:45

Город

"Сити. Столик на двоих": стритфуд

"Сити. Столик на двоих": стритфуд

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Топовые шефы все чаще открывают стритфуд-проекты. Это выглядит сильно: блюда из крабов, икры и вагю они сами готовят в корнерах, которые не видно с первой линии.

В этом выпуске нашли 3 заведения, где стритфуд даст фору качественному ресторану. В одном из них встретили шефа с двумя Мишленовскими звездами, а также попробовали мясо, которое коптится в специальном смокере, запаркованном в центре Москвы.

Тренд на стритфуд вечен или это уже часть гастрокультуры Москвы? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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