"Утро": движение затруднено на Профсоюзной улице

В среду, 25 октября, загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла. На юге города затруднено движение в сторону ТТК по Профсоюзной улице. Там сложно проехать от улицы Обручева до Гарибальди. Причина – столкновение двух легковых автомобилей в районе станции метро "Новые Черемушки".

Практически без движения осталась внешняя сторона на севере ТТК, а именно от Русаковской эстакады до Ленинградского проспекта. Перед съездом в Беговой тоннель произошло столкновение трех легковых автомобилей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.