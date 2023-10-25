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25 октября, 10:45

Город

"Утро": движение затруднено на Профсоюзной улице

"Утро": движение затруднено на Профсоюзной улице

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла

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В среду, 25 октября, загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла. На юге города затруднено движение в сторону ТТК по Профсоюзной улице. Там сложно проехать от улицы Обручева до Гарибальди. Причина – столкновение двух легковых автомобилей в районе станции метро "Новые Черемушки".

Практически без движения осталась внешняя сторона на севере ТТК, а именно от Русаковской эстакады до Ленинградского проспекта. Перед съездом в Беговой тоннель произошло столкновение трех легковых автомобилей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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