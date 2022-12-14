"Утро": в ЦОДД оценили трафик на дорогах столицы в 8 баллов

В ЦОДД столичный трафик оценили в 8 баллов. На внешней стороне Третьего транспортного кольца на Дорогомиловском мосту авария с участием трех автомобилей спровоцировала образование затора. От Шмитовского проезда до Проспекта генерала Дорохова водители доберутся за 20 минут. Длина затора – два километра.

На внутренней стороне МКАД, двигаясь от Липецкой улицы до Варшавского шоссе, можно потерять в пути больше 30 минут. Из-за двух аварий перегружена транспортная развязка на 33-м километре Московской кольцевой.

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