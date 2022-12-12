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Город

"Утро": столичный трафик в утренние часы составил 6 баллов

"Утро": столичный трафик в утренние часы составил 6 баллов

"Утро": движение затруднено на ТТК

"Мой район. Обратная связь": капитальный ремонт корпуса № 9 Боткинской больницы

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"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 6 баллов

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 4 балла

"Утро": столичный трафик в утренние часы оценили в 3 балла

Столичный трафик в утренние часы составил 6 баллов. Длина заторов – 120 километров.

На Волгоградском проспекте в районе дома № 53 столкнулись грузовик и такси. Движение от Ташкентской улицы до ТТК затруднено.

На внутренней стороне 46-го километра МКАД вторую полосу занимает неисправный грузовой автомобиль. Водитель ожидает техпомощи, затруднение составляет три километра.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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