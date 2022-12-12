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"Утро": столичный трафик в утренние часы составил 6 баллов
Столичный трафик в утренние часы составил 6 баллов. Длина заторов – 120 километров.
На Волгоградском проспекте в районе дома № 53 столкнулись грузовик и такси. Движение от Ташкентской улицы до ТТК затруднено.
На внутренней стороне 46-го километра МКАД вторую полосу занимает неисправный грузовой автомобиль. Водитель ожидает техпомощи, затруднение составляет три километра.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Утро