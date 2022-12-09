10:45Город
"Утро": протяженность столичных утренних заторов составила 62 километра
В ЦОДД загруженность столичных дорог оценили в 4 балла. Общая длина заторов – 62 километра.
Затруднено движение по внутренней стороне на севере ТТК. Плотный затор образовался от Звенигородского шоссе до улицы Сущевский Вал. Причина – столкновение грузового и легкового автомобиля после пересечения Олимпийского проспекта. Длина затруднений – более пяти километров.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Утро