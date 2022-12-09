"Утро": протяженность столичных утренних заторов составила 62 километра

В ЦОДД загруженность столичных дорог оценили в 4 балла. Общая длина заторов – 62 километра.

Затруднено движение по внутренней стороне на севере ТТК. Плотный затор образовался от Звенигородского шоссе до улицы Сущевский Вал. Причина – столкновение грузового и легкового автомобиля после пересечения Олимпийского проспекта. Длина затруднений – более пяти километров.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.