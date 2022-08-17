"Утро": длина заторов в Москве составила 90 километров

Столичный трафик в утренние часы составил 4 балла, длина заторов – 90 километров. На 34-м километре внутренней стороны МКАД продолжается оформление ДТП с участием мотоциклиста. Пострадал 1 человек, заняты 2 левых ряда, движение затруднено на девять километров.

На 61-м километре МКАД в среднем ряду по внутренней стороне столкнулись две легковые машины. Пострадавших нет, движение затруднено на три с половиной километра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.