"Утро": плотный поток сформировался на Нижегородской эстакаде

Движение в городе оценивается в 3 балла. Общая длина заторов – 55 километров.

На Нижегородской эстакаде произошло ДТП, а также ведутся дорожные работы. Затруднение движения – два километра.

На Варшавском шоссе в центр в районе дома 23 произошло столкновение 2-х автомобилей. Занята 1 полоса из 5. Затруднение движения составляет два километра.

Также из-за ДТП затруднено движение по внутренней стороне МКАД в районе Химкинского моста. Затор оценивается в четыре километра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.