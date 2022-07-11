"Утро": ЦОДД оценил трафик в Москве в 1 балл

Столичный трафик к этому часу составляет 1 балл. На внутренней стороне Третьего транспортного кольца из-за продолжающихся ремонтных работ на Тульской эстакаде водителям придется сбросить скорость на участке от Автозаводской улицы до Гагаринского тоннеля.

На 76-м километре МКАД дорожные работы затрудняют движение от Дмитровского до Ленинградского шоссе. На преодоление этого участка уйдет больше 15 минут. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.