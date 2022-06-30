"Утро": ЦОДД оценил трафик на столичных дорогах в 5 баллов

Загруженность московских дорог оценивается в пять баллов, рассказала главный специалист ЦОДД Анна Ушакова. По ее словам, длина заторов составляет 153 километра.

Затруднения у водителей возникнут на Хорошевской эстакаде в среднем и правом ряду, на Новорижской эстакаде, перед въездом в Кутузовский тоннель на ТТК. Водителей призвали учитывать эту информации при планировании маршрута. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

