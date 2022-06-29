Продажи люксовых автомобилей упали в России

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Продажи люксовых автомобилей в России сократились на 80%, сообщается на сайте аналитического агентства "Автостат".

"В мае 2022 года жители РФ приобрели 18 новых люксовых автомобилей – на 80% меньше, чем за тот же месяц прошлого года (91 автомобиль)", – говорится в материале.

Аналитикам удалось выяснить, какие машины и в каком количестве были куплены на российском рынке:

Rolls-Royce – 6 автомобилей;

Maserati – 3 автомобиля;

Ferrari – 3 автомобиля;

Bentley – 2 автомобиля;

Lamborghini – 2 автомобиля;

Aston Martin – 1 автомобиль;

Aurus – 1 автомобиль.

Ранее автоэксперт Дмитрий Болысов раскрыл причину того, почему среди россиян в последнее время вырос спрос на японские праворульные машины.

Он объяснил, что качество автомобилей, которые сейчас продаются в стране, заметно снизилось, при этом качество японских машин остается высоким, и они не особенно подорожали. Однако, по мнению специалиста, у таких машин есть один недостаток – их достаточно сложно обгонять.