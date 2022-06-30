Эксперт оценил последствия отмены техосмотра

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Председатель "Движения автомобилистов России" Виктор Похмелкин оценил последствия отмены техосмотра на фоне кризиса на автомобильном рынке. Об этом сообщает радио КП.
"По статистике ГИБДД, почти треть правонарушений одной из причин имеет техническую неисправность автомобиля. Это было еще до всех этих наших нынешних реалий", – рассказал Похмелкин.
По его словам, в связи с ухудшением ситуации на автомобильном рынке ситуация будет становиться.
"А если представить, что в условиях ухудшения ситуации машины будут все хуже и хуже обслуживаться, и при этом еще отмена техосмотра, на мой взгляд, это реальная опасность того, что число ДТП, причем серьезных, по причине неисправности автомобиля может возрасти", – добавил эксперт.
Закон об отмене обязательного регулярного техосмотра личного транспорта в декабре прошлого года подписал Владимир Путин. Теперь проходить техосмотр придется только при постановке транспортного средства на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов машины, а также в случае с мотоциклами старше четырех лет.
Владимир Путин подписал закон об отмене обязательного техосмотра личного автотранспорта
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