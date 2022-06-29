Ночной маршрут н7 не будет работать с 1 по 3 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ночной маршрут н7 не будет функционировать с 1 по 3 июля в связи с ремонтными работами, сообщает телеграм-канал "Дептранс. Оперативно".

"В ночи с 1 на 2 и с 2 на 3 июля ночной маршрут н7 не будет работать. Это связано с ночными перекрытиями улицы Нижегородской на время строительных работ", – отмечается в сообщении.

Горожанам рекомендовали планировать поездки заранее.

Ранее сообщалось, что маршрут некоторых автобусов изменится 2 июля из-за концерта в "Лужниках". В этот день заезд будет исключен из маршрута с 08:40 и до окончания мероприятия.

В Дептрансе добавили, что изменения касаются автобусов М5, М6 и 220.