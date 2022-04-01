"Утро": столичный трафик оценивается в 5 баллов

Столичный трафик на данный момент оценивается в 5 баллов. Общая длина заторов – 213 километров.

В эти минуты сложно проехать в сторону ТТК по проспекту Вернадского, а именно от улицы Кравченко до станции метро "Университет". Там перед пересечением улицы Строителей правый ряд занимает неисправный легковой автомобиль.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.