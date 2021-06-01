"Утро": загруженность столичных дорог оценивается в 3 балла

Специалисты оценивают загруженность столичных дорог в 3 балла.

По Ленинградскому шоссе трудно проехать в сторону центра от Прибрежного проезда до Балтийской улицы. Там водители могут потерять около 25 минут.

На Варшавском шоссе поток притормаживает в центр от улицы Подольских Курсантов до Кантемировской улицы. Скорость движения на этом участке не выше 25 километров в час.

На ТТК есть затор в районе станции метро "Динамо". Скорость движения там не выше 15 километров в час. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.