Очевидец рассказал о ДТП с автобусом в Санкт-Петербурге

Фото: МЧС России

Очевидец с места происшествия в Санкт-Петербурге, где автобус врезался в фонарный столб, рассказал Москве 24 подробности аварии.

ДТП произошло на Ленинском проспекте в северной столице: пассажирский автобус врезался в столб. В пресс-службе городского комитета по здравоохранению сообщили, что в результате аварии пострадали шесть человек. По последним данным, двое из них находятся в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней тяжести.

"Кабина очень повреждена. Водитель 100% травмирован. Хорошо, что в это время и в том направлении обычно автобусы идут заполненными на треть", – рассказал житель Санкт-Петербурга Сергей.

По его словам пострадавших на месте аварии уже нет – их развезли по больницам. На месте ДТП в настоящий момент находятся представители различных служб. Они готовятся с помощью крана снимать автобус со столба.





Сергей очевидец ДПС оцепили перекресток. Две пожарные машины стоят, спасатели, автокран. Готовятся снимать автобус.

Ранее в пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области сообщили, что ДТП с участием пассажирского автобуса произошло около 10:00 по московскому времени на пересечении Ленинского проспекта и улицы Котина. По данным полицейских, водитель городского транспорта не справился с управлением.