РФ возобновляет железнодорожные маршруты Гомель – Москва и Полоцк – Москва

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Россия возобновляет железнодорожное сообщение с Белоруссией по маршрутам Гомель – Москва и Полоцк – Москва. Об этом информирует Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Известно, что изменения вводятся с 10 июня.

"Будет возобновлено железнодорожное сообщение с Белоруссией <...> на ежедневной основе", – сообщается в заявлении Оперштаба.

Кроме того, планируется увеличить количество вагонов в поездах "Ласточка" по маршруту Москва – Минск.

Ранее стало известно, что Россия продлила приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией. Ограничения на полеты в эти страны будут действовать до 21 июня текущего года.

При этом РФ с 10 июня возобновит авиасообщение с восемью странами. Самолеты будут летать в Австрию, Албанию, Ливан, Венгрию, Маврикий, Люксембург, Хорватию и Марокко.