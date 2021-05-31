РФ возобновляет железнодорожные маршруты Гомель – Москва и Полоцк – Москва

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Россия возобновляет железнодорожное сообщение с Белоруссией по маршрутам Гомель – Москва и Полоцк – Москва. Об этом информирует Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
Известно, что изменения вводятся с 10 июня.
"Будет возобновлено железнодорожное сообщение с Белоруссией <...> на ежедневной основе", – сообщается в заявлении Оперштаба.
Кроме того, планируется увеличить количество вагонов в поездах "Ласточка" по маршруту Москва – Минск.
Ранее стало известно, что Россия продлила приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией. Ограничения на полеты в эти страны будут действовать до 21 июня текущего года.
При этом РФ с 10 июня возобновит авиасообщение с восемью странами. Самолеты будут летать в Австрию, Албанию, Ливан, Венгрию, Маврикий, Люксембург, Хорватию и Марокко.
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