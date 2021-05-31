Специалист оценил комфорт и удобство нового вокзала "Восточный"

В столице начал работать новый железнодорожный вокзал "Восточный". Он находится рядом со станцией метро "Черкизовская".

Туда теперь прибывает часть поездов дальнего следования, которые ранее приезжали на Курский вокзал. Ожидается, что новый транспортный хаб значительно разгрузит центр столицы.

Главный инженер Центральной дирекции пассажирских обустройств ОАО "РЖД" Сергей Мамонтов отметил, что на вокзале большое количество остекления, что делает его светлым и комфортным.

"Он очень гармонично вписан в транспортно-пересадочный узел. Здесь интегрированы метро, МЦК и сам наземный транспорт. В любую точку Москвы в можно попасть. Также здесь созданы комфортные условия и для маломобильных граждан", – отметил он.



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