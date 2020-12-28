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Общество

28 декабря 2020, 10:30

"Утро": Переменная облачность ожидается в Москве 28 декабря

общество погода видео Елена Павлова Дарья Ермакова

28 декабря в Москве ожидается переменная облачность и температура воздуха на 3 градуса ниже нормы. Днем будет до -8, а ночью температура опустится до -10. В отдельных районах похолодает до -16 градусов.

Также москвичей предупредили о высоком атмосферном давлении – 759 миллиметров ртутного столба.

В столице ожидается влажность 85% и ветер с порывами 3–6 метров в секунду. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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((ГЕО ))

ПН: день -8 переменная облачность, ветер 3-6 м/c,
вечер: -10 облачно,

Прогноз:
ВТ: ночь -10; день -7 облачно, небольшой снег, сильный ветер
СР: ночь -6; день 0 облачно, небольшой снег
ЧТ: ночь 0; день +1 облачно, небольшой снег с дождём
ПТ: ночь 0; день 0 облачно
СБ: ночь -1; день 0 облачно, небольшой снег
ВС: ночь -1; день 0 облачно

Графика 1: день -8 переменная облачность, ветер 3-6 м/c,
вечер: -10 облачно

Графика 2: атмосферное давление высокое 759 мм рт ст

Графика 3: Влажность высокая 85%

Графика 4: ощущается как -11

Программа: Утро

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