Сенаторы одобрили закон о возвращении вытрезвителей

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Совет Федерации одобрил закон, согласно которому у регионов появляется право создавать медицинские вытрезвители.

Уточняется, что они будут создаваться на основе соглашений о государственно-частном и муниципально-частном партнерстве. Правила организации деятельности таких специализированных организаций будут утверждаться Минздравом, Минтрудом и МВД. Закон вступит в силу 1 января 2021 года.

С 2012 года по инициативе Минздрава медицинские вытрезвители ликвидировали. Предполагалось, что их функцию будут выполнять учреждения, которые сформируют Минздрав и МВД, но этого не произошло.

Идею о возвращении вытрезвителей озвучивал Валерий Рязанский в 2018 году. В 2019 году в пользу предложения высказались в Госдуме. Представитель Совета Федерации Игорь Каграманян выступил с той же инициативой. В мае 2019 года в Госдуму был внесен соответствующий законопроект.

