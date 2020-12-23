"Утро": столичный трафик увеличился до 5 баллов

ЦОДД оценивает столичный трафик в 5 баллов. На Щелковском шоссе образовался затор в направлении центра из-за ДТП в левом ряду после Щелковского путепровода. Поток уплотнился от Монтажной улицы. После аварии на внутренней стороне МКАД в районе 20 километра в правом ряду сформировался затор от Бесединского моста до Бесединского шоссе.

Движению на внутренней стороне ТТК на юге мешает столкновение в правом ряду на Чурской эстакаде. 10 километров в час составляет средняя скорость потока, начиная от Велозаводской улицы. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.