Собянин открыл четвертый флагманский офис "Мои документы" в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве открылся четвертый флагманский центр государственных услуг "Мои документы" в ТЦ "Щелковский". Его открыл мэр столицы Сергей Собянин.

Он отметил, что новый центр сделает получение госуслуг для горожан более доступным.

"Центры появляются в самых напряженных точках – и с точки зрения транспорта, и, может быть, дефицита районных офисов. Здесь, в Щелковском международном автовокзале, рядом с метро, очень хорошая такая транспортная доступность", – пояснил мэр.

По словам градоначальника, в новом центре можно будет получить услуги по содействию бизнесу.

"Мы впервые вводим такую комплексную услугу. Появилось около 18 направлений, в числе которых регистрация ИП", – пояснил Собянин.

Мэр также поблагодарил за работу сотрудников столичных центров госуслуг и отметил, что нагрузка на них не снижается даже во время пандемии. С начала этого года в центры "Мои документы" пришли 17 миллионов посетителей, уточнил он.

Также префект Восточного административного округа Москвы Николай Алешин рассказал о развитии района Гольяново. В частности, он упомянул о станции метро "Гольяново" и реновации.

"В районе 101 дом входит в программу реновации. На сегодняшний момент три стартовые площадки", – сказал он.

Кроме того, центральную часть района и 41 дворовую территорию планируют благоустроить в 2021 году.

"Проект благоустройства был одобрен жителями. Гольяновский парк с прудом и прилегающей квартал обновят. Также в следующем году проведут благоустройство трех школ", – рассказал Алешин.

В материалах пресс-службы говорится, что в новом флагманском центре будут работать роботы-консультанты. В отдельном окне приема они будут отвечать на вопросы посетителей.

В центре будет представлен перечень из 270 госуслуг, которые есть и в других офисах "Мои документы". Посетители смогут оформить здесь загранпаспорта с электронным носителем информации. Кроме того, во флагманском центре разместится выставка "Москва – с заботой об истории".

Ранее стало известно, что за два года работы Дворец госуслуг на ВДНХ принял более 67 тысяч посетителей. Офис находится в павильоне "Атомная энергия". Там горожане могут оформить государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав на объект недвижимости. Это единственный центр "Мои документы", где можно получить данные услуги.