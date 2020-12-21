Собянин открыл четвертый флагманский офис "Мои документы" в столице

14:19
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В Москве открылся четвертый флагманский центр государственных услуг "Мои документы" в ТЦ "Щелковский". Его открыл мэр столицы Сергей Собянин.
Он отметил, что новый центр сделает получение госуслуг для горожан более доступным.
"Центры появляются в самых напряженных точках – и с точки зрения транспорта, и, может быть, дефицита районных офисов. Здесь, в Щелковском международном автовокзале, рядом с метро, очень хорошая такая транспортная доступность", – пояснил мэр.
По словам градоначальника, в новом центре можно будет получить услуги по содействию бизнесу.
"Мы впервые вводим такую комплексную услугу. Появилось около 18 направлений, в числе которых регистрация ИП", – пояснил Собянин.
Мэр также поблагодарил за работу сотрудников столичных центров госуслуг и отметил, что нагрузка на них не снижается даже во время пандемии. С начала этого года в центры "Мои документы" пришли 17 миллионов посетителей, уточнил он.
Также префект Восточного административного округа Москвы Николай Алешин рассказал о развитии района Гольяново. В частности, он упомянул о станции метро "Гольяново" и реновации.
"В районе 101 дом входит в программу реновации. На сегодняшний момент три стартовые площадки", – сказал он.
Кроме того, центральную часть района и 41 дворовую территорию планируют благоустроить в 2021 году.
"Проект благоустройства был одобрен жителями. Гольяновский парк с прудом и прилегающей квартал обновят. Также в следующем году проведут благоустройство трех школ", – рассказал Алешин.
В материалах пресс-службы говорится, что в новом флагманском центре будут работать роботы-консультанты. В отдельном окне приема они будут отвечать на вопросы посетителей.
В центре будет представлен перечень из 270 госуслуг, которые есть и в других офисах "Мои документы". Посетители смогут оформить здесь загранпаспорта с электронным носителем информации. Кроме того, во флагманском центре разместится выставка "Москва – с заботой об истории".
Ранее стало известно, что за два года работы Дворец госуслуг на ВДНХ принял более 67 тысяч посетителей. Офис находится в павильоне "Атомная энергия". Там горожане могут оформить государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав на объект недвижимости. Это единственный центр "Мои документы", где можно получить данные услуги.
"Это наш город": за два года Дворец госуслуг на ВДНХ принял более 67 тыс посетителей
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