"Миллион вопросов": врач объяснил, как безопасно принимать препараты от аллергии

Почему аллергия может впервые проявиться в 30 лет? Как укрепить иммунитет ребенка перед школой? Насколько безопасен постоянный прием антигистаминных препаратов?

Можно ли принимать лекарства от аллергии все лето "на всякий случай", чтобы избежать ее симптомов?

Об этом в программе "Миллион вопросов" рассказал доктор медицинских наук, врач-аллерголог Морозовской детской городской больницы Павел Бережанский.