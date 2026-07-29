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Новости

29 июля, 10:45

Общество

"Миллион вопросов": врач объяснил, как безопасно принимать препараты от аллергии

"Миллион вопросов": врач объяснил, как безопасно принимать препараты от аллергии

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Почему аллергия может впервые проявиться в 30 лет? Как укрепить иммунитет ребенка перед школой? Насколько безопасен постоянный прием антигистаминных препаратов?

Можно ли принимать лекарства от аллергии все лето "на всякий случай", чтобы избежать ее симптомов?

Об этом в программе "Миллион вопросов" рассказал доктор медицинских наук, врач-аллерголог Морозовской детской городской больницы Павел Бережанский.

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Программа: Миллион вопросов
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