Улицы и набережные перекроют в центре Москвы из-за марафона 20–21 сентября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 сентября, 19:00

Общество

"Вопрос спорный": нужно ли помогать родственникам деньгами

"Вопрос спорный": нужно ли помогать родственникам деньгами

Гидрометцентр предупредил о пожарной опасности в столичном регионе

Заммэра Анастасия Ракова рассказала о новой программе для школьников в сфере IT

Циклон из Скандинавии принесет осадки в Москву

"Деньги 24": аналитики рассказали, почему в российских супермаркетах стало меньше новинок

Лося из Красногорска выпустили в национальный парк "Лосиный остров"

Дожди начнутся в Москве 18 сентября

Финансовая грамотность 2025. Порядок наследственной очереди

В России зафиксировано 15 тысяч случаев заболевания гриппом

"Новости дня": школьники узнают об освоении Арктики по архивным документам

Больше половины россиян поддерживают своих близких финансово, чаще всего – детей и пожилых родителей. Одни дают деньги безвозмездно, другие называют это займами. Но где заканчивается помощь и начинается обременительная обязанность?

Согласно опросам, 17% граждан никому не помогают, а 15% сами нуждаются в поддержке. При этом мнения разделились: почти половина россиян считает, что обеспеченные люди не обязаны помогать родственникам, столкнувшимся с трудностями.

Нужно ли помогать родным или это личное дело каждого? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Вопрос спорный
обществовидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика