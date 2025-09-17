"Вопрос спорный": нужно ли помогать родственникам деньгами

Больше половины россиян поддерживают своих близких финансово, чаще всего – детей и пожилых родителей. Одни дают деньги безвозмездно, другие называют это займами. Но где заканчивается помощь и начинается обременительная обязанность?

Согласно опросам, 17% граждан никому не помогают, а 15% сами нуждаются в поддержке. При этом мнения разделились: почти половина россиян считает, что обеспеченные люди не обязаны помогать родственникам, столкнувшимся с трудностями.

Нужно ли помогать родным или это личное дело каждого? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.